東都大学野球秋季リーグは16日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで開幕して1回戦3試合が行われ、6季連続優勝を狙う青学大と中大、駒大が先勝した。青学大は2―1で国学院大に勝ち、中西が7安打1失点で完投した。中大は亜大に3―0で快勝。2投手の継投で3安打に封じた。3季ぶり1部復帰の駒大は東洋大に2―0で勝ち、仲村が4安打に抑えて完封した。