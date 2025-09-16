東京都心部の高層ビル群＝16日午後（共同通信社ヘリから）国土交通省が16日発表した7月1日時点の都道府県地価（基準地価）は、住宅地、商業地、全用途の全国平均が4年連続で上昇した。上昇率はいずれも、バブル崩壊で下落した1992年以降の最大値を更新。全用途は前年より0.1ポイント伸び1.5％だった。堅調な住宅需要に加え、訪日客増加によるホテル新設や新規出店も寄与した。地方圏はいずれも3年連続の上昇。このうち札幌、仙台