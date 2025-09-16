長崎県警は16日、賭けマージャンを複数回行ったとして、賭博容疑で、県南部の警察署に所属する50代男性警部ら警察官計5人を書類送検したと明らかにした。送検は1日付。「親睦を図るためだった」などと容疑を認めているという。県警は男性警部を所属長訓戒とした。ほかの30〜40代の男性巡査部長ら4人は本部長注意。書類送検容疑は、2024年9月と10月の計2回、長崎市内のマージャン店で金を賭けてマージャンをした疑い。