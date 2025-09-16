中国雲南省昆明で開かれた、巨大経済圏構想「一帯一路」推進のためのメディアフォーラム＝16日（共同）【昆明共同】中国雲南省昆明で16日、巨大経済圏構想「一帯一路」推進のため各国のメディア関係者を集めたフォーラムが開かれた。開幕式で鄭建邦・全国人民代表大会（全人代）常務副委員長は「メディアは一帯一路による発展の成果を伝える役割と、相互信頼を強化する使命がある」と述べた。同構想を巡っては中国の影響力拡大