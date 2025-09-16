真鶴町役場（資料写真）任期満了に伴う真鶴町議選が１６日、告示された。定数１０に対し、現職７人、元職１人、新人４人の計１２人が立候補を届け出た。２１日に投開票される。党派別では、公明１人、共産１人、無所属１０人。現職３人が引退、女性は３人が立候補した。各候補者は、町の長年の課題でもある人口減・少子高齢化への対策、地域経済の低迷からの脱却、公共施設の今後のあり方などについて訴えている。期日前投