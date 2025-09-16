ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが、キャスターを務める「世界陸上」のオフショットを披露した。１６日にインスタグラムを更新。１３日の開幕以来、初めてとなる投稿で「東京２０２５世界陸上始まりました」と改めて報告。「選手の皆さんを想って、スタジアムで、テレビの前で、みんなで一つになっていることを感じる世界陸上。この１秒の瞬間を、味わっていきましょう！」と呼びかけた。スタジアムで撮影した写真をアップ。「＃