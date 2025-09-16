米大リーグ（ＭＬＢ）のマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）が自宅強盗被害にあっていたことが、明らかになった。ＡＰ通信が１５日（日本時間１６日）に伝えた。報道によれば、マリナーズのカスティーヨ投手やドジャースのスネル投手ら、著名人らの自宅が強盗被害を受けており、監視カメラの映像などからパトリック・メゾネ容疑者（２９）が窃盗に関与したとされ、８月２１日に逮捕。その中で２月