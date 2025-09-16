幻冬舎編集者の箕輪厚介氏が１６日、自身のユーチューブチャンネルを更新し、ユーチューバー・ヒカルの?オープンマリッジ論争?に一石を投じた。ヒカルは実業家でインフルエンサーの「進撃のノア」と交際０日婚。オープンマリッジとは夫婦がお互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形をいう。ヒカルはこのほど自身のユーチューブで「俺は離婚はしたくない。でも、浮気もしたい」と主張。