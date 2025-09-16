三重県亀山市では今月初め、市内の中学校の1クラスで風邪の症状を訴える生徒が相次ぎ、このうち8人がインフルエンザに。このため10日と11日が学年閉鎖になりました。 【写真を見る】インフルエンザで学年閉鎖 夏休み明けに感染者増加のワケは｢人との接触が増えたから｣？例年より早い なぜこの時期に 三重県に聞くと、今シーズンに入ってインフルエンザで学年閉鎖になったのは県内で初めてのことでした。 訪ねた小児科病院