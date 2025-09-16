高知県内で暮らす107歳の女性を9月16日に茺田知事が訪ね、ご長寿を祝いました。9月15日の敬老の日から始まる「老人週間」にあわせて、毎年知事が県内で暮らす高齢者を訪問し長寿のお祝いをしています。今年は高知市の介護老人保健施設で暮らす田中秀子さん（107歳）を訪ねました。大正7年生まれの田中さんは高知県四万十市出身で、茺田知事と地元の話題に花が咲きました。また、田中さんは茺田知事からお祝いの