１５日、義烏市の卸売市場、義烏国際商貿城で球技用品の仕入れ交渉を行う海外業者。（義烏＝新華社配信／時寛兵）【新華社義烏9月16日】「世界のスーパーマーケット」と呼ばれる中国浙江省義烏市でこのところ、2026年に米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカーワールドカップなどの影響を受け、スポーツ用品が好調な売れ行きを見せている。義烏税関によると、同市の今年1〜7月のスポーツ用品・設備の輸出額は前年同期比16.