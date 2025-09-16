独ＺＥＷ景況感指数、期待指数が大幅改善も現状指数は低迷＝ロンドン為替 ９月ドイツＺＥＷ景況感指数が発表された。期待指数は３７．３と前回３４．７や市場予想２５．０を上回った。一方、現状指数は－７６．４と前回－６８．６や市場予想－７３．６を下回った。まちまちな結果に、ユーロ相場は反応薄となっている。対ポンドでわずかに高値を伸ばす程度となっている。 EUR/USD1.1798EUR/JPY