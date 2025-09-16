東京時間17:44現在 香港ハンセン指数 26438.51（-8.05-0.03%） 中国上海総合指数 3861.87（+1.36+0.04%） 台湾加権指数 25629.64（+272.48+1.07%） 韓国総合株価指数 3449.62（+42.31+1.24%） 豪ＡＳＸ２００指数 8877.75（+24.75+0.28%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82151.06（+365.32+0.45%） １６日のアジア株は総じて上昇。米国での利下げ期待やナスダックの最高値更新などを背