ユーロドル一時１．１８１１レベルに上昇、７月１日以来の高値水準＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ユーロドルは一時1.1811レベルに本日の高値水準を更新。今年７月１日の高値1.1829レベルに接近している。この水準を上回ると、２０２１年９月以来、約４年ぶりの高値水準となる。 EUR/USD1.1807