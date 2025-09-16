遊佐町の鳥海山に15日、登山で入ったまま行方がわからなくなっていた東京都の30代の男性と酒田市の小学生の男女あわせて3人は16日朝、無事に発見され救助されました。鳥海山への登山は今回が初めてだったということです。行方がわからなくなっていたのは、東京都江戸川区の男性（32）と、ともに酒田市内の小学生で男性のめいの12歳の女の子とおいの9歳の男の子の合わせて3人です。警察の調べによりますと、3人は15日、男性の兄で小