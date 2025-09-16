ユーロ圏１０年債利回り格差仏７９、伊７８ｂｐ再び逆転現象 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%） ドイツ2.701 フランス3.49（+79） イタリア3.479（+78） スペイン3.254（+55） オランダ2.864（+16） ギリシャ3.349（+65） ポルトガル3.098（+40） ベルギー3.234（+53） オーストリア3.004（+30） アイルランド2.