あすは北日本から西日本にかけて「猫の目天気」になりそうです。猫の目のようにコロコロと天気が変わり、晴れていても天気が急変し、雷雨になるおそれがあります。暑いのに急に涼しい風が吹いてきたら雷雲が近くにあるサインなので、頑丈な建物にいるようにしてください。秋雨前線が本州付近を南下するでしょう。前線が南下するときは、風がぶつかり、雷雲が発生しやすくなります。北海道から九州にかけて、急な雷雨になるおそれが