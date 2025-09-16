大分県日田市では16日も最高気温が35℃以上を観測しました。 2025年の猛暑日の数が62日となり年間の猛暑日の国内最多記録に並びました。 ◆TOS山路謙成記者「連日、厳しい暑さが続く日田市では、きょうも猛暑日となり日差しを避けるため日陰で休む人の姿が見られる」 『味の珍さん』梅木隆博さん 高気圧に覆われ暑さが続く県内。 日田市では最高気温が35.4℃を記録し、62日目の猛暑日となりました。 2024年、