万博会場で開かれた「ワールドフェスティバル」に登場したマスコット＝16日午後、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博会場で16日、各パビリオンなどのマスコットが登場する「ワールドフェスティバル」が開かれた。キャラクター約30体が次々に登壇すると、会場は大きな拍手に包まれた。万博公式の「ミャクミャク」のほか、各館のキャラクターが屋内劇場に集結。壇上で1体ずつ名前を紹介され、ポーズを披露した。観客による人気投