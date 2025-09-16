ミャンマーで少女の性的な姿を撮影したとして愛知県警は16日、児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の疑いで大阪市北区の歯科医師白井喜宏容疑者（60）を再逮捕した。ラオスのホテルで女性を盗撮したとして性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで名古屋市中川区の無職宇治和彦容疑者（66）も再逮捕した。県警によると、2人は海外児童買春について情報交換し、他の複数人とも情報交換をしていたとみられる。白井容疑者は「趣味