小林元経済安全保障担当大臣が自民党総裁選への出馬を正式に表明しました。今週は“出馬ラッシュ”になる見通しで、総裁選の構図も固まってきました。きょう午後、正式に出馬表明をした小林元経済安全保障担当大臣。自民党小林鷹之 元経済安保担当大臣（50）「（自民党は）もう崖っぷちなんです。もしかすると自民党にとって最後の最後の総裁選になるかもしれない。それぐらいの強い危機感を持って臨んでいます」訴えたのは