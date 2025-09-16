ポートアイランドで実施された兵庫県警の取り締まり＝13日夜、神戸市中央区神戸市沿岸部を中心にバイクの騒音被害に関する110番が増加しているのを受け、兵庫県警が13日夜〜14日未明に大規模な取り締まりに乗り出し、基準値超えの排気騒音と消音器不備で17〜36歳の男性6人に交通反則切符（青切符）を交付したことが16日、捜査関係者への取材で分かった。暴走族の騒音などに関する通報は昨年、県内で4957件に上り、前年と比べ約