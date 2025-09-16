全国の最新の土地の価格が発表されました。平均は4年連続で上昇し、プラス1.5％は1991年以来の上昇率となりました。【映像】東京の地価上昇率1、2位を独占した浅草エリア国土交通省が発表した7月1日時点の全国の地価は、全用途での平均がプラス1.5％と4年連続で上昇し、上昇幅も拡大しました。商業地では、大手半導体メーカーの工場がある北海道千歳市が上昇率のトップ3を占め、東京都からも浅草や渋谷など5つの地点がトップ