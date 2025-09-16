広島市の広陵高野球部で暴力事案があった問題で、部員や保護者の代理人弁護士は16日、「無関係の生徒への誹謗中傷が発生している」として、交流サイト（SNS）上の投稿の削除請求や発信者情報開示請求などの法的措置を取ると明らかにした。野球部では今年1月、上級生4人が1年生の頬をたたくなどした暴力事案があったとして、日本高野連が3月に厳重注意とした。