１６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比１４６円１６銭（０・３６％）高の４万８３２円８４銭だった。３営業日連続で最高値を更新した。３３３銘柄のうち１９９銘柄（約６０％）が上昇した。前日の米株式市場で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げや米中貿易交渉への期待感から、主要３指数がそろって上昇した。この流れを受け、半導体関連株を中心に上昇した。化学、輸