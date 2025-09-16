土地の取引などの指標となる大分県内の最新の地価が公表されました。 住宅地は8年連続、商業地は3年連続で上昇しています。 大分市東大道 県は毎年県内およそ300か所について7月1日時点の土地の価格を公表しています。 県内の住宅地の平均価格は1平方メートルあたり2万7900円で8年連続で上昇しています。 9年連続で最高価格となったのは、大分市金池南1丁目で1平方メートルあたり16万7000円でした