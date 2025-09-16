松茂町の神社に窃盗の目的で侵入したとして、近くに住む75歳の男が9月16日に、建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されました。逮捕されたのは、松茂町広島の無職の男・75歳です。警察によりますと、容疑者の男は16日の午前9時頃、松茂町広島の神社三社宮に、無施錠の正面出入口から窃盗の目的で侵入した、建造物侵入の疑いが持たれています。16日の午前9時5分頃、神社の管理者とみられる男性から「賽銭を盗んだ人を捕まえている」と110