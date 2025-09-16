MLBフィリーズのカイル・シュワバー選手が日本時間16日のドジャース戦の初回、左腕のアンソニー・バンダ投手からアウトコースのスライダーにタイミングを外されますが、右中間席へ飛び込む53号ソロを記録しました。フィリーズはシュワバー選手の一発を含む3本のアーチが飛び出し、延長戦の末に6-5で勝利。ナ・リーグ東地区の優勝を決めました。残り試合も10試合あまりとなる中、3戦連発のシュワバー選手が、ナ・リーグ本塁打争いで