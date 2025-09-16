9月14日（日）に放送されたABEMAの『ガールオアレディ シーズン2』では、芸人界隈から“モテすぎる芸能人”が実名で明かされる場面があった。©AbemaTV, Inc.同番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて運命の相手を見つけていく婚活ドキュメンタリー。番組MCは前シーズンでもMCを務めたアンミカ、若槻千夏に加え、オリエンタルラジオの藤森慎吾、平祐奈が務め