Jリーグは16日、北海道コンサドーレ札幌のMF荒野拓馬に2試合出場停止処分が、FWマリオ・セルジオには1試合の出場停止処分が下されたことを発表した。両選手とも今月13日のいわきFC戦で一発退場になっていた。Jリーグ規律委員会は荒野について「相手競技者の右足首に対し、足裏を使い過剰な力でタックルをした行為は、『著しい反則行為』に該当すると判断」と説明。同違反の下限にあたる2試合出場停止と10万円の罰金処分を下し