大分トリニータは16日、DF戸根一誓に第一子となる長男が誕生したことを発表した。今月1日が誕生日だという。 戸根は今季から大分に加入。鹿児島ユナイテッドFCからの移籍発表となった昨年12月、鹿児島を通じて「話は変わりますが、先日鹿児島で入籍をしました。飲食店や色々な場所で妻にも良くしていだきありがとうございました。これからも2人で仲良くやっていけたらなと思います」と明らかにしていた。長男誕生に際して以下