日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万4000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 558(58) ゴールドマン証券25(25) SBI証券 13(11) 楽天証券 8( 8)