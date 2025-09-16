日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万3875円プット 取引高(立会内) JPモルガン証券19(19) ABNクリアリン証券 18(18) ソシエテジェネラル証券 1( 1) ◯4万4000円プット