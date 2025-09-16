プロバスケットボール「広島ドラゴンフライズ」の浦社長らが広島県庁を訪れ、10月のシーズン開幕へ向けた意気込みを語りました。県庁を訪れたのは広島ドラゴンフライズの浦伸嘉社長と渡部琉選手です。チームは昨シーズン、東アジアスーパーリーグで初優勝を果たしましたが、BリーグではB1西地区5位に終わりました。現在、けが人が多く苦しいチーム事情ですが、2年ぶりの優