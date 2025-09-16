西野カナが、活動再開後初となる全国アリーナツアー追加公演の模様を収めた映像商品『Kana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025』を11月19日に発売することが決定した。今年4月〜6月にかけて開催されていた、西野カナにとって2018年以来およそ7年ぶりの全国アリーナツアー＜Fall In Love With You Again Tour 2025＞。6会場12公演、のべ13万人を動員した本ツアーの、さいたまスーパーアリーナでの追加公演の模様が映像