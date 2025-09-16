DeNeelが、最新デジタルシングル「プルースト」を9月24日に配信リリースすることを発表した。あわせて、本日ジャケット写真も公開となった。「プルースト」は、泡や香りといった儚いモチーフを通じて、別れの痛みと淡く残る記憶を描いた楽曲だという。スケール感あふれるアレンジと伸びやかなボーカルが重なり合い、壮大なロックチューンとして仕上がっているとのことだ。▲ジャケット写真◆◆◆◾️