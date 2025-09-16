日本サッカー殿堂の掲額式典で写真に納まる（左から）野田朱美さん、半田悦子さん、高倉麻子さん＝16日、東京都文京区日本サッカー協会（JFA）は16日、東京都内で元日本代表DF井原正巳さん（57）や元女子代表監督の故鈴木保さんら日本サッカー殿堂入りした6人の掲額式典を開いた。元女子代表の半田悦子さん（60）、高倉麻子さん（57）、野田朱美さん（55）、木岡二葉さん（59）も殿堂入りした。式典では本人や親族にJFAの宮本