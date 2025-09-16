お笑いタレントの鉄拳（53）が16日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との悲しい別れを報告した。鉄拳は「ご報告が遅くなりましたが、愛犬のやまと(豆柴)が虹の橋へ旅立ってしまいました」と明かした。また「11日の朝、実家から連絡がありました」とし「16歳でした」と伝えた。この日に報告したことについては「舞台があったのでご報告をずらしました。すみません」とし「いつもやまとに応援して下さり、ありがとうござい