ユニットコムは9月12日、指定のAMD Ryzenプロセッサを搭載するBTOパソコンを対象製品に取りそろえる「怒涛のAMD大感謝祭」を開始した。実施期間は2025年9月30日（火）16時59分まで。パソコン工房、対象Ryzenプロセッサ搭載PCを幅広く取りそろえる「怒涛のAMD大感謝祭」指定のAMD Ryzenプロセッサを搭載するBTOパソコンを対象に設定したキャンペーン施策。ゲーミングPCやご家庭向け・ビジネス向けのデスクトップパソコンまで幅広く