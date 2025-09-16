Travis Japanが、12月3日に3rdアルバムを発売することを発表した。本アナウンスは、本日がフラゲ日の映像商品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』に封入されているフライヤーにて、発表された。3rdアルバムはFC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態。FC限定盤には、特典DISCとしてBlu-rayまたはDVDに加え、ユニット曲を収録したCD、そしてオリジナルデザインのグッズが封入される。初回T盤、初回J盤においても、Video