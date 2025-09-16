箱根町役場（資料写真）任期満了に伴う箱根町議選が１６日、告示された。今回から定数２減の１２に対し、現職１２人、新人２人の計１４人が立候補を届け出た。２１日に投開票される。党派別では、公明１人、共産１人、無所属が１２人。現職は２人が引退、女性は３人が立候補した。各候補者は、宿泊税の適正な制度設計、子育て世代への支援強化、防災・減災対策などを訴えている。期日前投票は１７〜２０日午前８時半〜午後