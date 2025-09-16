モデル森星（33）が16日、東京・新国立美術館で行われた、展覧会「ブルガリカレイドス色彩・文化・技巧」オープニングデイフォトコールに登壇した。イタリア発祥のラグジュアリーブランド「ブルガリ」のジュエリーを身につけ登場。背中が大胆に透けた黒のドレス姿でフォトセッションに臨み「シンプルに黒で、色石を引き立たせるドレスをチョイスしました」とした。日本でのブルガリの展覧会は10年ぶりで、過去最高のスケールと