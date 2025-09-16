XinUが、2025年9月24日にメジャーリリース第2弾となる新曲「Timing (feat. Aile The Shota)」をキングレコードのHEROIC LINEよりリリースすることを発表した。本作は、BMSG所属のAile The Shotaをフィーチャリングに迎えた初のコラボレーション作品となる。XinUとAile The Shotaは数年前にラジオ番組で出会い、互いの声に惹かれて親交を深めてきた。そんな中XinUが、Aile The Shotaの唯一無二な声に惹かれてのオファーが実現したと