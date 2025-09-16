現地発！ スペイン人記者「久保建英コラム」久保建英のレアル・ソシエダは、ラ・リーガ開幕から４試合連続未勝利と非常に厳しい状況に陥っている。そうしたなか、今回はスペイン紙『ムンド・デポルティボ』でレアル・ソシエダの番記者を務めるウナイ・バルベルデ・リコン氏に、チームの今季の戦い方や最終的な成績を予想してもらった。【４−４−２の採用はあり得る】新たなプロジェクトを構築する過渡期にあるレアル・ソシエ