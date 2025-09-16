〈サーブで崩し、ディフェンスを優位に動かし、しぶとく拾って攻めに転じる〉それは日本男子バレーが活路を見出してきた仕組みと言えるだろう。言い換えれば、攻守一体。組織としてひとつも欠けることはできない。その精度、丁寧さこそが日本の拠りどころだ。バレーボール男子世界選手権（世界バレー）予選ラウンド、日本はトルコ、カナダと戦い、一敗地にまみれている。２試合連続ストレート負けで敗退が決定した。昨今、