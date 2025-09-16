９月15日、マニラ。バレーボール男子世界選手権（世界バレー）、日本は"勝たなければ次がない"カナダ戦に臨んでいた。初戦でトルコにストレート負けを喫し、もうあとがなかった。郄橋藍はひとりコートで吹っ切れていた。やるべき道筋が見えているようで、迷いがなかった。惨敗を喫したトルコ戦から切り替えていた。「それぞれの意識の問題なんですけど」郄橋はそう言って、カナダ戦を振り返っている。「昨日の練