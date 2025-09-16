ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の白濱亜嵐の２ｎｄ写真集「Ｈａｌｌｅｌｕｊａｈ！！」（１８日発売）が、初の電子写真集でリリースされることが１６日、発表された。紙の写真集との同時発売で、アザーカット３１ページが追加掲載される。観光大使を務めるフィリピンの首都マニラとボホール島で撮影。白濱と旅行気分を味わえるような「恋人目線」と、鍛え上げられた「美ボディ」を収めた作品となっている