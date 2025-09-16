アサヒ飲料は9月30日から、「カルピス コクにおぼれる」を発売する。価格は216円（税込み）。「カルピス コクにおぼれる」は、「カルピス」を濃いめに仕立てた味わいをベースに、低温でじっくり発酵させた乳素材と焦がし砂糖をブレンドした乳性飲料。北海道産乳原料を使用（全乳原料中95％）し、しっかりとした甘さとコクのある味わいに仕上げた。パッケージは中央に“コクにおぼれる”の文字を配し、“コクを引き出す2種の素材を