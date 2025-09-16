水戸に内定した流通経済大柏のMF島谷義進9月5日に流通経済大柏のMF島谷義進の2026年からのJ2・水戸ホーリーホック加入内定が発表された。島谷は現在、プレミアリーグEASTで2位を走るチームのダブルキャプテンの一角として精神的な支柱としてチームを牽引するだけではなく、中盤がダイアモンド型「4-4-2」のワンボランチとしてチーム戦術の要衝となっている。ずば抜けた運動量と寄せのスピード、読みの鋭さと研ぎ澄まされた距