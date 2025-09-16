TBS系ドラマ「初恋DOGs」に出演し、注目を集めた韓国女優のハン・ジウンに「ペットのトカゲの世話に手を抜き、放置している」という批判がネット上を騒がせる中、所属事務所のGRAMエンターテインメントがコメントを発表した。 【写真】頭の骨格が浮き出るほど痩せ細った姿「栄養失調に近い状態だ」という批判が続出のペットのとかげ 事の発端は、6日に現地で放送されたバラエティー番組でのシーンだった。